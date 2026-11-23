Зеленський: Україна вже має більше ефективних перехоплювачів проти реактивних "Шахедів"
Україна має більше ефективних перехоплювачів проти російських реактивних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Є хороші новини від українських виробників зброї. Є вже більше ефективних перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". Максимум ми всіх законтрактуємо", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, українська компанія Quantum Wiy Industries представила оновлений дрон-перехоплювач SPYS, який здатен розганятись до 500 км/год.
Крім того, Сили оборони отримали перший вітчизняний реактивний перехоплювач Alexa Spatium. Безпілотник має турбореактивний двигун і розрахований на ураження російських "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5".
Раніше повідомлялось, що Brave1 спільно з Міноборони України провели випробування розвідувальних дронів типу Mavic від дев'яти українських виробників.
РБК-Україна також писало, що на поточний рік Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше дронів ніж за минулий рік.