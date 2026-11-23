Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Є хороші новини від українських виробників зброї. Є вже більше ефективних перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". Максимум ми всіх законтрактуємо", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, українська компанія Quantum Wiy Industries представила оновлений дрон-перехоплювач SPYS, який здатен розганятись до 500 км/год.

Крім того, Сили оборони отримали перший вітчизняний реактивний перехоплювач Alexa Spatium. Безпілотник має турбореактивний двигун і розрахований на ураження російських "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5".