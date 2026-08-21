ЗСУ отримали перший реактивний дрон-перехоплювач "Шахедів" (фото)
Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що Alexa Spatium - це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах.
Інтерцептор орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе:
- "Герань-3";
- "Герань-4";
- "Герань-5";
- Shahed-131.
Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших окремих цілей.
Під час випробувань інтерцептор підтвердив заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Серед особливостей безпілотного літака:
- потужний турбореактивний двигун;
- висока стеля польоту;
- значний бойовий радіус дії;
- широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів;
- гнучка тактика бойового застосування – за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;
- варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;
- повна дистанційна підготовка і пуск.
Безпілотник має розміри близько 1,5 на 1,7 метра, запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Він виготовлений з легкого і міцного композитного матеріалу, що дозволяє йому виконувати різкі маневри без втрати керованості.
Безпілотний літальний апарат, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.
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