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Міноборони у рази збільшило поставки дронів Силам оборони: свіжа статистика

11:57 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Міноборони у рази збільшило поставки дронів Силам оборони: свіжа статистика Фото: Міноборони у рази збільшило поставки дронів (Getty Images)
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У 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"Завдання Міністерства оборони – дати війську дрони для ефективної роботи на кожному рівні: тактичному, оперативному та стратегічному. Засоби deep strike – для ударів у глибині Росії. Безпілотники middle strike – для знищення екіпажів БпЛА ворога, випалювання логістики та пунктів управління", - заявив міністр оборони Євгеній Хмара.

За його словами, технології та наявність достатньої кількості засобів підвищують бойову ефективність і водночас зменшують ризики для Сил оборони.

Зазначається, що протягом останніх місяців Агенцією законтрактовано дронів різних типів приблизно у 5,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Що стосується FPV-дронів, то загалом у 2026 році обсяг їх контрактування вже на 54% перевищує показник за весь 2025 рік, а обсяг поставок зріс майже у 3,7 раза.

Такі показники стали можливими завдяки спрямуванню підтримки від міжнародних партнерів та масштабуванню спроможностей українського ОПК. Передбачуваність контрактування дає змогу виробникам послідовно побудувати виробничі процеси, прораховувати логістику та замовити комплектуючі.

Раніше повідомлялось, що Україна розглядає виробництво реактивних двигунів як один із критичних напрямів розвитку власного ОПК. Потреба охоплює різні класи засобів - від перехоплювачів і middle strike до deep strike та крилатих ракет.

Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.

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