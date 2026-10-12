Міноборони у рази збільшило поставки дронів Силам оборони: свіжа статистика

У 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"Завдання Міністерства оборони – дати війську дрони для ефективної роботи на кожному рівні: тактичному, оперативному та стратегічному. Засоби deep strike – для ударів у глибині Росії. Безпілотники middle strike – для знищення екіпажів БпЛА ворога, випалювання логістики та пунктів управління", - заявив міністр оборони Євгеній Хмара.

За його словами, технології та наявність достатньої кількості засобів підвищують бойову ефективність і водночас зменшують ризики для Сил оборони.

Зазначається, що протягом останніх місяців Агенцією законтрактовано дронів різних типів приблизно у 5,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Що стосується FPV-дронів, то загалом у 2026 році обсяг їх контрактування вже на 54% перевищує показник за весь 2025 рік, а обсяг поставок зріс майже у 3,7 раза.

Такі показники стали можливими завдяки спрямуванню підтримки від міжнародних партнерів та масштабуванню спроможностей українського ОПК. Передбачуваність контрактування дає змогу виробникам послідовно побудувати виробничі процеси, прораховувати логістику та замовити комплектуючі.