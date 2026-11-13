В Україні випробували дрони на заміну Mavic: перші деталі
Brave1 спільно з Міноборони України провели випробування розвідувальних безпілотників типу Mavic від 9 українських виробників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Brave1.
Мета випробувань - перевірити відповідність бортів реальним потребам війська та умовам сучасного поля бою.
Під час випробувань перевіряли стійкість дронів до РЕБ, якість відеозв’язку та передачі даних, а також тривалість польоту й інші характеристики, важливі для роботи на фронті.
За результатами тестів виробники, чиї дрони підтвердили бойову готовність, уже переходять до контрактування з Міністерством оборони для подальшого постачання у військові підрозділи.
Mavic став одним із ключових інструментів розвідки тактичного рівня. Але війна вимагає постійного підвищення вимог до БпЛА. Через розширення кілзони військовим потрібні БпЛА, які довше залишаються в повітрі, працюють на більшій відстані та зберігають ефективність в умовах активного застосування РЕБ. Цивільні дрони дедалі менше відповідають цим потребам.
Саме тому Brave1 та Міністерство оборони системно розвивають напрям українських дронів на заміну Mavic.
"Ми свідомо відійшли від ідеї створити його просту копію. Натомість фокусуємося на функціональній альтернативі - дронах, адаптованих до умов сучасного поля бою та конкретних завдань Сил оборони", - зазначили у Brave1.
Раніше повідомлялось, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.
Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.