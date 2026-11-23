У Украины есть больше эффективных перехватчиков против российских реактивных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Есть хорошие новости от украинских производителей оружия. Есть уже больше эффективных перехватчиков против реактивных "Шахедов". Максимум мы всех законтрактуем", - отметил глава государства.

Напомним, украинская компания Quantum Wiy Industries представила обновленный дрон-перехватчик SPYS, который способен разгоняться до 500 км/ч.

Кроме того, Силы обороны получили первый отечественный реактивный перехватчик Alexa Spatium. Беспилотник имеет турбореактивный двигатель и рассчитан на поражение российских "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5".