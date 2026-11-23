Зеленский: У Украины уже есть больше эффективных перехватчиков против реактивных "Шахедов"
У Украины есть больше эффективных перехватчиков против российских реактивных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Есть хорошие новости от украинских производителей оружия. Есть уже больше эффективных перехватчиков против реактивных "Шахедов". Максимум мы всех законтрактуем", - отметил глава государства.
Напомним, украинская компания Quantum Wiy Industries представила обновленный дрон-перехватчик SPYS, который способен разгоняться до 500 км/ч.
Кроме того, Силы обороны получили первый отечественный реактивный перехватчик Alexa Spatium. Беспилотник имеет турбореактивный двигатель и рассчитан на поражение российских "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5".
Ранее сообщалось, что Brave1 совместно с Минобороны Украины провели испытания разведывательных дронов типа Mavic от девяти украинских производителей.
РБК-Украина также писало, что на текущий год Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше дронов, чем за прошлый год.