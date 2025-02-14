Зеленський: Україна готова до обговорень, але США ще не мають плану

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Вчора, 13 лютого, президент Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та Штатів на Мюнхенській конференції з безпеки. Втім, як розповів сьогодні голова конференції Хойсген, російським представникам не надавали акредитацію, у зв'язку з чим вони не будуть присутні на заході.

Спецпредставник США по Україні та Росії Кіт Келлог, своєю чергою, заявив, що Зеленський та Путін повинні провести переговори, а заяви Кремля щодо нібито нелегітимності українського лідера не спрацюють.

Тим часом державний секретар Штатів Марко Рубіо назвав можливі етапи мирної угоди щодо України.

Також очікується, що наступного тижня представники США, України та Росії проведуть зустріч у Саудівській Аравії.

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