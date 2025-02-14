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Трамп анонсував переговори між Україною та РФ у Саудівській Аравії щодо завершення війни

П'ятниця 14 лютого 2025 01:04
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Трамп анонсував переговори між Україною та РФ у Саудівській Аравії щодо завершення війни Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп анонсував ще одну переговорну зустріч представників України та Росії щодо припинення війни. За його словами, вона має відбутися у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в Білому домі 13 лютого.

"Представники США, України та Росії наступного тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії щодо врегулювання війни", - сказав американський президент.

Нагадаємо, що раніше Трамп не виключив зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Саудівській Аравії.

Заяви Трампа про переговори щодо війни

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч 14 лютого представників України, Росії та США на Мюнхенській конференції з безпеки.

Однак в Офісі президента України заперечили ймовірність подібних переговорів і підкреслили, що українська сторона спочатку має вести переговори з Америкою та Європою.

В Мюнхені також анонсовано зустріч президента Володимира Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Західні ЗМІ повідомили, що переговори з українською стороною в Мюнхені будуть відбуватися в кулуарах.

Детальніше про зустрічі лідерів і теми переговорів на Мюнхенській безпековій конференції, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.

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