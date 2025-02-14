Зеленский: Украина готова к обсуждениям, но США еще не имеют плана

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Вчера, 13 февраля, президент Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и Штатов на Мюнхенской конференции по безопасности. Впрочем, как рассказал сегодня председатель конференции Хойсген, российским представителям не предоставляли аккредитацию, в связи с чем они не будут присутствовать на мероприятии.

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, в свою очередь, заявил, что Зеленский и Путин должны провести переговоры, а заявления Кремля о якобы нелегитимности украинского лидера не сработают.

Между тем государственный секретарь Штатов Марко Рубио назвал возможные этапы мирного соглашения по Украине.

Также ожидается, что на следующей неделе представители США, Украины и России проведут встречу в Саудовской Аравии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.