Почнеться з припинення вогню: держсекретар США назвав етапи мирної угоди щодо України

США мають намір домогтися мирної угоди щодо України. Не виключено, що її буде реалізовано в кілька етапів.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче припинення війни Росії та України. "Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це доведеться робити поетапно", - заявив він.

Рубіо припустив, що все почнеться з припинення вогню. "Це не було погоджено, навіть не обговорювалося, але я просто говорю про це. А потім відкриття таких речей, як коридори для надання допомоги і забезпечення того, щоб обидві сторони не атакували енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Рубіо вважає, що мирна угода не буде укладена без Дональда Трампа, оскільки президент США єдиний у світі, хто може організувати щось подібне. "Але це мають бути глобальні зусилля. Це не тільки ми, це - не тільки Європа або НАТО. Я маю на увазі, що країни по всьому світу повинні будуть брати участь", - додав він.

Держсекретар заявив, що Європа повинна буде надати міцні гарантії безпеки для України. "Це мають бути європейці, які мають бути готові активізуватися і зробити це. Але є багато делікатних питань, про які потрібно поговорити: територіальні претензії, контроль над озброєнням тощо, мовні й культурні питання, все це потрібно буде опрацювати", - сказав він.

Рубіо зазначив, що США зацікавлені в довгостроковій незалежності України. "І це повинно бути засновано на поточних економічних інтересах, чи то можливість - сподіваюся, у нас скоро з'являться новини про це - можливість партнерства з Україною, спільного підприємства або чогось подібного, заради їхніх прав на корисні копалини, всіх природних ресурсів, які в них є, і частина цих грошей повернеться, щоб виплатити платникам податків США мільярди доларів, які було витрачено там, а частину буде реінвестовано назад в Україну, щоб відновити всі руйнування, які там сталися, їхню інфраструктуру тощо", - сказав Рубіо.

Зустріч у Мюнхені

Держсекретар США повідомив, що зустрінеться в Мюнхені з президентом Володимиром Зеленським. Також у зустрічі братиме участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"І в якийсь момент нам доведеться взаємодіяти з російськими колегами. Ми не говорили з росіянами майже два з половиною роки, тому я думаю, що вчорашній дзвінок президента Володимиру Путіну був першим дзвінком президента Володимиру Путіну за два з половиною роки, тож нам доведеться попрацювати над відновленням ліній зв'язку", - сказав він.

За його словами, росіяни мають визначити людей, які братимуть участь з їхнього боку. "І, очевидно, ми говоритимемо з Україною, і ми говоритимемо з усіма нашими союзниками і партнерами в Європі та по всьому світу з цього приводу. Вони братимуть участь у всьому цьому", - додав Рубіо.

За його словами, словами, "вчорашній день був присвячений підтвердженню того, що і Путін, і Зеленський хочуть покласти край війні, а тепер ідеться про спроби з'ясувати, як цього домогтися".

Рубіо розповів про розмову Трампа із Зеленським. "Він говорив із ним близько 45 хвилин. І, до речі, як - люди кажуть, подивіться, наскільки це було коротше. Різниця в тому, що з Путіним у вас є ці перекладачі, і це просто займає цілу вічність туди і назад. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть спілкуватися і спілкуватися більш безпосередньо, і все відбувається набагато швидше", - додав він.

Мирні переговори

Нагадаємо, перша зустріч представників США, України та Росії має відбутися на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого.

Крім того, Трамп заявив, що представники США, України та Росії наступного тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що в підсумку буде укладено мирну угоду, яка шокує багатьох людей.