Зеленский: Украина не вмешивается в выборы США

Украина не вмешивается в выборы в США, никакого заблокирования помощи нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

Зеленский заявил, что блокирования военной помощи США нет.

"Мы не вмешиваемся в выборы в США, у нас есть наша Украина, никакого заблокирования помощи нет", - заявил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера Владимира Зеленского. По информации источников, Трамп лично запретил Пенсу ехать в Киев на инаугурацию Зеленского, а также неоднократно использовал вице-президента для давления на президента Украины.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.

В то же время начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США.