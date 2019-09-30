Зеленский: Украина не будет вести расследований по приказу других стран

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения обучения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает Reuters.

На вопрос о том, будет ли расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, Зеленский заявил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

"Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна...Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что украинскую версию стенограммы разговора Зеленского и Трампа, которая состоялась после парламентских выборов в Украине, публиковать не будут.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы относительно усиления давления на РФ.

Кроме того, в Конгрессе США объявили начало процедуры импичмента Трампа.