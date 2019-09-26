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США будут помогать Зеленскому бороться с коррупцией, - Помпео

Новости » Политика    26.09.2019 - 20:59
США будут помогать Зеленскому бороться с коррупцией, - Помпео
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Вашингтон хочет укрепить отношения с Украиной

Соединенные Штаты Америки намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией в стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

По словам Помпео, в Белом доме пытаются укрепить отношения с Киевом, чтобы помочь в борьбе с коррупцией. США пытаются использовать любые возможности для улучшения отношений с Украиной.

"Каждое из действий, которые были предприняты чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами. Мы пытались использовать эту возможность, чтобы создать лучшие отношения между США и Украиной, воспользоваться имеющимися возможностями, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции в Украине. Надеюсь мы сможем помочь ему (Зеленскому - ред.) добиться этого", - подчеркнул он, комментируя скандал вокруг телефонного разговора президентов Украины и США.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом вопрос преодоления коррупции в Украине. Также лидеры государств обсудили энергетическую безопасность, реформы и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что Украина нуждается не в помощи, а в настоящей поддержке Соединенных Штатов. Украинский президент подчеркнул, что только вместе с США и ЕС можно прекратить войну в Украине.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийкоррупцияМайк Помпео
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