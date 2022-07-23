Зеленский об ударе по Одесскому порту: Россия найдет пути, как не выполнить обещания

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар России по порту Одессы через день после подписания зернового соглашения в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это ни выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", - заявил глава государства на встрече с представителями Конгресса США.

Зеленский подчеркнул, что Кремль найдет способы, чтобы не выполнять зерновое соглашение и продолжать манипуляции.

Напомним, что сегодня российская армия нанесла ракетный удар по Одесскому порту.

Там находилось зерно для экспорта, о чем было вчера договорено при подписании соглашения в Стамбуле.

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