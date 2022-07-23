Зеленський про удар по Одеському порту: Росія знайде шляхи, як не виконати обіцянки

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по порту Одеси через день після підписання зернової угоди в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - заявив глава держави на зустрічі з представниками Конгресу США.

Зеленський наголосив, що Кремль знайде способи, щоб не виконувати зернову угоду та продовжувати маніпуляції.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія завдала ракетного удару по Одеському порту.

Там знаходилося зерно для експорту, про що було вчора домовлено під час підписання угоди у Стамбулі.

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