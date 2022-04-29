Зеленский об ударах по Киеву во время визита Гутерриша: унижение ООН осталось без ответа

"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда во время визита генсека ООН ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня стало известно о гибели от ракетного удара журналистки "Радио Свобода" Веры Гирич. Глава государства отметил, что погибшая корреспондентка стала 23 представительницей медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения.

"Мои соболезнования всем родным и вечная память всем жертвам", - обратился к близким погибшей Зеленский.