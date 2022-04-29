Зеленський про удари по Києву під час візиту Гутерріша: приниження ООН залишилося без відповіді

"Триває розбір завалів у Києві, куди під час візиту генсека ООН вдарили російські ракети. Прикро, але настільки свідоме і жорстоке приниження ООН з боку Росії залишилося без потужної відповіді", - сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні стало відомо про загибель від ракетного удару журналістки "Радіо Свобода" Віри Гирич. Глава держави зазначив, що загибла кореспондентка стала 23 представницею медіа, чиє життя обірвалося в результаті російського вторгнення.

"Мої співчуття всім рідним і вічна пам'ять всім жертвам", - звернувся до близьких загиблої Зеленський.