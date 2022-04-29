Зеленский об ударах по Киеву во время визита Гутерриша: унижение ООН осталось без ответа

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша унижением организации со стороны РФ. Глава государства выразил сожаление, что оно осталось без мощного ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда во время визита генсека ООН ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня стало известно о гибели от ракетного удара журналистки "Радио Свобода" Веры Гирич. Глава государства отметил, что погибшая корреспондентка стала 23 представительницей медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения.

"Мои соболезнования всем родным и вечная память всем жертвам", - обратился к близким погибшей Зеленский.