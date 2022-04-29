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Зеленський про удари по Києву під час візиту Гутерріша: приниження ООН залишилося без відповіді

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 22:18
Зеленський про удари по Києву під час візиту Гутерріша: приниження ООН залишилося без відповіді Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша приниженням організації з боку РФ. Глава держави висловив жаль, що воно залишилося без потужної відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Триває розбір завалів у Києві, куди під час візиту генсека ООН вдарили російські ракети. Прикро, але настільки свідоме і жорстоке приниження ООН з боку Росії залишилося без потужної відповіді", - сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні стало відомо про загибель від ракетного удару журналістки "Радіо Свобода" Віри Гирич. Глава держави зазначив, що загибла кореспондентка стала 23 представницею медіа, чиє життя обірвалося в результаті російського вторгнення.

"Мої співчуття всім рідним і вічна пам'ять всім жертвам", - звернувся до близьких загиблої Зеленський.

Нагадаємо, в результаті удару по Києву ввечері 28 квітня одна з ракет потрапила в житловий будинок. Ранком рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої - Віри Гирич.

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