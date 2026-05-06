UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський цього літа очікує на черговий наступ Росії, - Bloomberg

22:47 06.05.2026 Ср
2 хв
З яким проханням звернулася Україна до західних союзників?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ.

Джерела видання розповіли, що український президент повідомив своїм союзникам, що цього літа він очікує на черговий наступ російських військ.

Водночас Зеленський наголосив, що силам Кремля поки що не вдається досягти суттєвих успіхів, і вони несуть величезні втрати.

Посилення української ППО

Bloomberg також пише, що Україна просить західних союзників пришвидшити постачання зенітно-ракетних комплексів та ракет-перехоплювачів для підготовки до чергової зими інтенсивних бомбардувань. Це може стати наступним критичним моментом у боротьбі Києва з російською агресією.

Україна особливо зацікавлена в придбанні американських ЗРК Patriot. Це єдина зброя, що виробляється у значних кількостях і здатна ефективно протистояти балістичним ракетам країни-агресорки.

Агентство зазначає, що російський диктатор, ймовірно, розраховує на те, що конфлікт на Близькому Сході відверне увагу від України, що зробить країну особливо вразливою.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що політичне керівництво Росії, попри захмарні втрати, планує подальші наступи та готується розширити мобілізацію.

Зазначимо, у ГУР повідомили, що цьогоріч країна-агресорка планує залучити до свого війська щонайменше 18 500 іноземців. Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.

Крім того, Росія продовжує використовувати маніпулятивні схеми для залучення мешканців Криму до свого війська. Їм обіцяють проходження служби в межах півострова, проте насправді масово відправляють на фронт.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяППОВійна в Україні