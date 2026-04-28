ГУР розкрило таємні плани Кремля щодо мобілізації іноземців у 2026 році
Проєкт ГУР МО України "Хочу жити" повідомив про масштабні плани Росії щодо залучення іноземців до армії. У 2026 році йдеться про десятки тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки МО України в мережі Telegram.
Масштабна перевірка іноземців
Росія посилила кампанію з набору іноземців, насамперед мігрантів. У всіх федеральних округах проведено перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років.
У роботі брали участь головне організаційно-мобілізаційне управління генштабу ЗС РФ і структура МВС, що відповідає за реєстрацію та громадянство іноземців.
Конкретні плани по регіонах
Військкоматам встановили чіткі показники: залучити до війни проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Для цього задіяно 97 пунктів відбору на контракт.
Найбільше таких центрів працює в центральному військовому окрузі - 30. У московському і південному округах - по 21, у східному - 14, найменше в ленінградському - 11.
Основні країни для вербування
За оцінками, у 2026 році Міноборони РФ планує залучити щонайменше 18 500 іноземців.
Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.
Паралельно ведеться робота і за межами Росії - у Бангладеш, Чаді, Судані, Бурунді та інших бідних країнах Африки та Азії.
Тиск замість вибору
Крім офіційних пунктів, вербуванням займаються підконтрольні спецслужбам псевдоприватні структури. Серед них: "редут", "конвой", "вагнер-2", "потік", "російські бойові брати", "факел", "патріот", "полум'я", "сокіл", "ветерани".
Схеми залучення включають не тільки обіцянки виплат і громадянства, а й тиск. Використовуються вразливості іноземців: закінчення терміну візи, неможливість легалізувати перебування, затримання за міграційні порушення.
У таких умовах людям пропонують "альтернативу" - участь у війні. Фактично вибір зводиться до позбавлення волі терміном до 8 років або підписання контракту.
Нагадуємо, що Росія використовує схеми, що вводять в оману, для залучення жителів Криму до служби в армії, обіцяючи їм проходження служби на території півострова. Однак на практиці таких військовослужбовців направляють за його межі та залучають до участі в бойових діях проти України.
Зазначимо, що серед російських військових, які беруть участь у війні проти України, фіксується нетипове зростання інтересу до окультних та екстрасенсорних практик, що може свідчити про зниження довіри до традиційних релігійних інститутів, зокрема до православної церкви.