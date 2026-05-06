Зеленский этим летом ожидает очередного наступления России, - Bloomberg

Источники издания рассказали, что украинский президент сообщил своим союзникам, что этим летом он ожидает очередного наступления российских войск.

В то же время Зеленский подчеркнул, что силам Кремля пока не удается достичь существенных успехов, и они несут огромные потери.

Усиление украинской ПВО

Bloomberg также пишет, что Украина просит западных союзников ускорить поставки зенитно-ракетных комплексов и ракет-перехватчиков для подготовки к очередной зиме интенсивных бомбардировок. Это может стать следующим критическим моментом в борьбе Киева с российской агрессией.

Украина особенно заинтересована в приобретении американских ЗРК Patriot. Это единственное оружие, которое производится в значительных количествах и способно эффективно противостоять баллистическим ракетам страны-агрессора.

Агентство отмечает, что российский диктатор, вероятно, рассчитывает на то, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет внимание от Украины, что сделает страну особенно уязвимой.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что политическое руководство России, несмотря на заоблачные потери, планирует дальнейшие наступления и готовится расширить мобилизацию.