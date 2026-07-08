Зеленський - Трампу: поїхати до Москви складно, там дрони літають

Президент США під час спілкування з журналістами запитав у президента України, чи збирається він їхати до Москви.

"Це складно, там українські дрони літають. Такі перельоти небезпечні. Може, Європа десь, може, знайдемо десь місце", - відповів Зеленський.

Абсурдна пропозиція Росії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже неодноразово пропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести особисту зустріч для того, щоб просунутися на шляху до завершення війни.

Зокрема, голова української держави навіть писав відкритий лист до голови Кремля з пропозицією про зустріч.

У відповідь Путін говорив про те, що "не бачить сенсу" у зустрічі, а Україна хоче таких переговорів, нібито щоб "зупинити наступ Росії".