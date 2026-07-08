Зеленский - Трампу: поехать в Москву сложно, там дроны летают

Президент США в ходе общения с журналистами спросил у президента Украины, собирается ли он ехать в Москву.

"Это сложно, там украинские дроны летают. Такие перелеты небезопасны. Может, Европа где-то, может, найдем где-то место", - ответил Зеленский.

Абсурдное предложение России

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести личную встречу для того, чтобы продвинуться на пути к завершению войны.

В частности, глава украинского государства даже писал открытое письмо главе Кремля с предложением о встрече.

В ответ Путин говорил о том, что "не видит смысла" во встрече, а Украина хочет таких переговоров, якобы чтобы "остановить наступление России".