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Зеленский - Трампу: поехать в Москву сложно, там дроны летают

16:35 08.07.2026 Ср
1 мин
Президент США спросил президента Украины, поедет ли он к Путину в Москву
aimg Иван Носальский
Зеленский - Трампу: поехать в Москву сложно, там дроны летают Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский в саркастичной манере ответил на вопрос президента США Дональда Трампа о том, поедет ли он в Москву на мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи двух лидеров.

Президент США в ходе общения с журналистами спросил у президента Украины, собирается ли он ехать в Москву.

"Это сложно, там украинские дроны летают. Такие перелеты небезопасны. Может, Европа где-то, может, найдем где-то место", - ответил Зеленский.

Абсурдное предложение России

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести личную встречу для того, чтобы продвинуться на пути к завершению войны.

В частности, глава украинского государства даже писал открытое письмо главе Кремля с предложением о встрече.

В ответ Путин говорил о том, что "не видит смысла" во встрече, а Украина хочет таких переговоров, якобы чтобы "остановить наступление России".

При этом в Кремле также заявляли о том, что если Зеленский хочет встречи, то "пусть приезжает в Москву".

В ответ глава украинского государства подчеркивал, что "не будет играть в такие игры" и хочет встречи в нейтральной стране.

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