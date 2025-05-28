Зеленський терміново повертається з Німеччини? Що каже джерело РБК-Україна

Німецьке видання Spiegel повідомило, що український президент Володимир Зеленський терміново повертається з Німеччини через наступ Росії на Сумщині. Але це не правда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel та власне джерело.

Spiegel написав, що Зеленський скасував свою участь у церемонії вручення премії Карла Великого через загрозу великого російського наступу. За їх даними, через серйозну ситуацію в Україні Зеленський нібито скасував політ з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а натомість вирішив повернутись безпосередньо до Києва.

Видання зазначило, що основною причиною цього є розгортання російських військ поблизу міста Суми.

Однак, поінформоване джерело РБК-Україна спростувало цю інформацію.

Оновлено: реакція радника Зеленського

Радник президента Дмитро Литвин у коментарі РБК-Україна також спростував повідомлення Spiegel щодо причини "термінового" повернення Зеленського в Україну нібито через загрозу наступу військ РФ на Сумщину.

"Шпігелю варто ретельніше перевіряти, що їм розповідають", - зазначив він у відповідь на прохання підтвердити або спростувати інформацію німецького видання.