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Зеленський терміново повертається з Німеччини? Що каже джерело РБК-Україна

Україна, Середа 28 травня 2025 23:03
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Зеленський терміново повертається з Німеччини? Що каже джерело РБК-Україна Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Німецьке видання Spiegel повідомило, що український президент Володимир Зеленський терміново повертається з Німеччини через наступ Росії на Сумщині. Але це не правда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel та власне джерело.

Spiegel написав, що Зеленський скасував свою участь у церемонії вручення премії Карла Великого через загрозу великого російського наступу. За їх даними, через серйозну ситуацію в Україні Зеленський нібито скасував політ з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а натомість вирішив повернутись безпосередньо до Києва.

Видання зазначило, що основною причиною цього є розгортання російських військ поблизу міста Суми.

Однак, поінформоване джерело РБК-Україна спростувало цю інформацію.

Оновлено: реакція радника Зеленського

Радник президента Дмитро Литвин у коментарі РБК-Україна також спростував повідомлення Spiegel щодо причини "термінового" повернення Зеленського в Україну нібито через загрозу наступу військ РФ на Сумщину.

"Шпігелю варто ретельніше перевіряти, що їм розповідають", - зазначив він у відповідь на прохання підтвердити або спростувати інформацію німецького видання.

Зеленський в Німеччині

Зауважимо, що раніше сьогодні президент Зеленський приземлився в Берліні. На сьогодні в президента зокрема була запланована зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем.

Зауважимо, що на спільній пресконференції із президентом Зеленським канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина надасть суттєву частину коштів для фінансування Starlink в Україні.

Водночас він наголосив, що буде підписано заяву про намір про придбання далекобійних систем українського виробництва.

Наступ на Сумщину

Ще наприкінці березня низка західних ЗМІ писала по те, що російські війська готуються до нового військовий наступ на Україну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський своєю чергою повідомляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.

Зазначимо, що раніше сьогодні голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко оцінив, чи є на сьогодні загроза для Сум.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Суми Війна Росії проти України
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