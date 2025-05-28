Зеленський прибув із візитом до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський приземлився в Берліні. Він проведе зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Пізніше він також стане гостем федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Як уточнюють журналісти, сьогодні президент України зустрічається з канцлером Фрідріхом Мерцем "для термінового обговорення".

Візит Зеленського до Берлину

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський планує візит до Берліна - він має відбутися у середу, 28 травня. У рамках поїздки глава держави зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зранку 28 травня уряд Німеччини офіційно підтвердив візит президента України Володимира Зеленського. Там також розповіли про те, що саме планується під час візиту.

Нагадаємо, що перші переговори між Зеленським і Мерцем як новим канцлером ФРН відбулися на початку травня. Тоді сторони обговорили, зокрема, подальшу підтримку України з боку Німеччини.

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