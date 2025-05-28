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Зеленський прибув із візитом до Німеччини

Європа, Середа 28 травня 2025 12:07
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Зеленський прибув із візитом до Німеччини Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський приземлився в Берліні. Він проведе зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Президент України Володимир Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Берлін-Шенефельд", - пише видання.

Як уточнюють журналісти, сьогодні президент України зустрічається з канцлером Фрідріхом Мерцем "для термінового обговорення".

Пізніше він також стане гостем федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Візит Зеленського до Берлину

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський планує візит до Берліна - він має відбутися у середу, 28 травня. У рамках поїздки глава держави зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зранку 28 травня уряд Німеччини офіційно підтвердив візит президента України Володимира Зеленського. Там також розповіли про те, що саме планується під час візиту.

Нагадаємо, що перші переговори між Зеленським і Мерцем як новим канцлером ФРН відбулися на початку травня. Тоді сторони обговорили, зокрема, подальшу підтримку України з боку Німеччини.

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