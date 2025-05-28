Зеленский срочно возвращается из Германии? Что говорит источник РБК-Украина
Немецкое издание Spiegel сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский срочно возвращается из Германии из-за наступления России на Сумщине. Но это не правда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel и собственный источник.
Spiegel написал, что Зеленский отменил свое участие в церемонии вручения премии Карла Великого из-за угрозы большого российского наступления. По их данным, из-за серьезной ситуации в Украине Зеленский якобы отменил полет из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вместо этого решил вернуться непосредственно в Киев.
Издание отметило, что основной причиной этого является развертывание российских войск вблизи города Сумы.
Однако, информированный источник РБК-Украина опроверг эту информацию.
Обновлено: реакция советника Зеленского
Советник президента Дмитрий Литвин в разговоре с журналистами также опроверг сообщение Spiegel о причине "срочного" возвращения Зеленского в Украину якобы из-за угрозы наступления войск РФ на Сумщину.
"Шпигелю следует тщательнее проверять, что им рассказывают", - отметил он в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию немецкого издания.
Зеленский в Германии
Заметим, что ранее сегодня президент Зеленский приземлился в Берлине. На сегодня у президента в частности была запланирована встреча с канцлером Фридрихом Мерцем.
Заметим, что на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Германия предоставит существенную часть средств для финансирования Starlink в Украине.
В то же время он отметил, что будет подписано заявление о намерении о приобретении дальнобойных систем украинского производства.
Наступление на Сумщину
Еще в конце марта ряд западных СМИ писали о том, что российские войска готовятся к новому военному наступлению на Украину.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь сообщал, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.
Отметим, что ранее сегодня председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко оценил, есть ли на сегодня угроза для Сум.
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