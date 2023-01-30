Зеленський про теракт у Оленівці: стане одним із звинувачень на трибуналі проти РФ

"Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності", - зазначив Зеленський.

За його словами, масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора.

"Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього", - наголосив глава держави.