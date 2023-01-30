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Зеленський про теракт у Оленівці: стане одним із звинувачень на трибуналі проти РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Теракт окупантів у Оленівці Донецької області стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності", - зазначив Зеленський.

За його словами, масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора.

"Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 29 липня пролунав вибух у колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Внаслідок теракту загинули щонайменше 50 бійців.

22 серпня ООН створила групу для розслідування теракту, до якої увійшли міжнародні спеціалісти. Проте 5 січня генсек ООН Антоніу Гутерріш розформував комісію "через відсутність умов для спрямування місії на місце події".

Нещодавно Україна отримала понад 50 тіл загиблих у Оленівці.

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Донецька областьЕленовкаТерактВолодимир Зеленський