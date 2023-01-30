Зеленский о теракте в Еленовке: станет одним из обвинений на трибунале против РФ

"Шесть месяцев назад Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть это преступление. Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности", - отметил Зеленский.

По его словам, массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора.

"Россия проигрывает эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. Должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого", - подчеркнул глава государства.