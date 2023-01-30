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Зеленский о теракте в Еленовке: станет одним из обвинений на трибунале против РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Теракт оккупантов в Еленовке Донецкой области станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Шесть месяцев назад Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть это преступление. Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности", - отметил Зеленский.

По его словам, массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора.

"Россия проигрывает эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. Должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 29 июля прогремел взрыв в колонии оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 бойцов.

22 августа ООН создала группу для расследования теракта, в которую вошли международные специалисты. Однако 5 января генсек ООН Антониу Гутерриш расформировал комиссию "из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия".

Недавно Украина получила более 50 тел погибших в Еленовке.

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Донецкая областьЕленовкаТерактВладимир Зеленский