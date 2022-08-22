ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Еленовке

ООН подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии Еленовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика, которое приводит CNN .

По его словам, группа пока не сможет заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Еленовке продолжает оставаться небезопасной для визита без соответствующий гарантий от Украины и России.

Также он добавил, что в группу специалистов вошли: бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера. Их главной задачей является установление фактов трагедии, которые передадут генсеку ООН Антониу Гутерришу.