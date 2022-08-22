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ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Еленовке

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 21:25
ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Еленовке Фото: ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Еленовке (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

ООН подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии Еленовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика, которое приводит CNN.

По его словам, группа пока не сможет заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Еленовке продолжает оставаться небезопасной для визита без соответствующий гарантий от Украины и России.

Также он добавил, что в группу специалистов вошли: бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера. Их главной задачей является установление фактов трагедии, которые передадут генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Напомним, Гутерриш анонсировал создание группы по установлению фактов трагедии в Еленовке еще в начале августа. Он тогда заявил, что для работы миссии необходим доступ ко всем данным о трагедии от Украины и РФ.

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