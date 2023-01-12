Україна отримала понад 50 тіл загиблих в Оленівці. Триває ДНК-експертиза

Як зазначало Мінреінтеграції раніше, після складних переговорів і за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки.

"Їх ідентифікація - одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу", - йдеться у повідомленні відомства.

За словами представника Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти Івана Ангеліна, після повернення тіла загиблих героїв передають на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам.

"Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана із розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", - уточнив Ангелін.