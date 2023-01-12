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Україна отримала понад 50 тіл загиблих в Оленівці. Триває ДНК-експертиза

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Україна, Четвер 12 січня 2023 18:31
Україна отримала понад 50 тіл загиблих в Оленівці. Триває ДНК-експертиза Фото: після теракту в Оленівці визначити особи загиблих можна лише за допомогою ДНК-експертизи (скрін відео РБК-Україна)
Автор: Тетяна Зарембо

Триває ДНК-експертиза 54 тіл загиблих українських захисників, яких росіяни повернули з колонії в Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово-окупованих територій України.

Як зазначало Мінреінтеграції раніше, після складних переговорів і за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки.

"Їх ідентифікація - одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу", - йдеться у повідомленні відомства.

За словами представника Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти Івана Ангеліна, після повернення тіла загиблих героїв передають на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам.

"Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана із розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", - уточнив Ангелін.

Нагадаємо, що влітку росіяни влаштували теракт на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Внаслідок теракту тоді десятки українців загинули.

У грудні РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники утримують у колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед них є військові та цивільні.

Пізніше ми писали, що Україна різко відреагувала на розпуск комісії ООН з теракту в Оленівці, яку 22 серпня саме вона й створила.

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