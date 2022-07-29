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Обстрел колонии в Еленовке: Генштаб отрицает причастность ВСУ

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 13:12
Обстрел колонии в Еленовке: Генштаб отрицает причастность ВСУ Фото: Генштаб отрицал причастность ВСУ к обстрелу колонии в Еленовке (РосСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что Россия умышленно ударила по колонии по нескольким причинам:

  • обвинить Украину в совершении "военных преступлений";
  • скрыть пытки над пленными, а также расстрелы.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии Командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили",- пишет пресс-служба Генштаба.

Пресс-служба добавляет, что ракетные войска и артиллерия Украины благодаря высокоточному оружию союзников наносят исключительно точные удары по военным российским объектам.

Украинские военные придерживаются принципов и выполняют нормы международного гуманитарного права, не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где содержат военнопленных собратьев.

"Российский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая этим свои коварные действия", - добавляет пресс-служба Генштаба.

Заявления страны-агрессора, оккупанта и спонсора терроризма являются ложью и очередной провокацией, за которую она будет нести ответственность.

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Вооруженные силы Украины Российская Федерация Украина Генштаб ВСУ
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