Теракт у Львові: як розшукали ймовірну підривницю - деталі від Клименка

Теракт у Львові вночі 22 лютого, скоріш за все, був виконаний на замовлення Росії. Ймовірну підривницю вдалося швидко розшукати завдяки відео з камер спостереження.

"Сьогодні вночі у Львові стався терористичний акт. Я одразу прибув на місце події. Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення Росії. Ворог вкотре використовує вербування наших громадян, створюючи смертельні пастки для українських правоохоронців", - сказав Клименко. За його словами, окрім загиблої патрульної поліцейської Вікторії Шпильки, у результаті теракту поранено 25 людей. Наразі у медичних закладах перебувають 11 осіб, шестеро правоохоронців - у тяжкому стані. Міністр розповів, що відвідав поранених у лікарні. Лікарі надають усю необхідну допомогу. "Завдяки відео з камер спостереження вдалося швидко відпрацювати маршрут руху підозрюваної та зафіксувати момент закладення вибухового пристрою. Уже через 10 годин після підриву поліція спільно із СБУ затримали ймовірну виконавицю", - додав Клименко. Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації цього злочину.