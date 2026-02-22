ua en ru
Правоохоронці затримали ймовірну виконавицю теракту у Львові

Україна, Неділя 22 лютого 2026 10:51
UA EN RU
Правоохоронці затримали ймовірну виконавицю теракту у Львові Фото: глава МВС Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові, що сталися в ніч на 22 лютого.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МВС Ігор Клименко.

Читайте також: У ТЦК Коломиї стався теракт

За його словами, жінку затримали у районному центрі близько 10:20.

"Ми зробили все можливе і неможливе, що встановити тих, хто цей теракт скоїв", - повідомив міністр.

Згідно з основною версією замовником теракту є Росія.

Водочас, за словами керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерети, затримання відбулося в одному з районних центрів області.

"Затримана особа, яка, можливо, дотична до вчинення кримінального злочину, а саме - є безпосереднім виконавцем цього злочину", - заявив він.

Водночас, президент Володимир Зеленський також повідомив про доповідь Клименка щодо ситуації у Львові.

"Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі", - заявив Зеленський.

Оновлено о 10:55

Клименко уточнив, що наразі триває встановлення інших осіб, причетних до вибухів у Львові. Вже відомо, що поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.
Що відомо про розслідування

Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників події.

"Попереду у нас ще багато процесуальнийх дій для відтворення як часу до вчинення злочину, так і моменту вчинення злочину, і після вчинення злочину", - додав Мерет.

Що відомо про теракт у Львові

У ніч на 22 лютого у Львові пролунали вибухи. За попередніми даними, загинула 23-річна поліцейська, також є постраждалі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.

За даними слідства, о 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, а після прибуття другого - пролунав ще один.

Унаслідок вибухів пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

Станом на ранок відомо, що ввнаслідок вибухів постраждали правохоронці і загинула щонайменше одна жінка-поліцейська. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб.

