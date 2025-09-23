Зеленський: тепер Трамп довіряє більше мені, а не Путіну

Президент США Дональд Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його пресконференції після зустрічі з президентом США.
"Ви знаєте, у нього (Трампа - ред.) є відносини з Путіним. Перед тим як відбувся мій діалог з ним, у нього були ці відносини. Я не знаю, на чому ці відносини базуються, але він довіряв їм", - сказав Зеленський.
За словами українського президента, Путін ділився з Трампом інформацією, яка "була далекою від правди на полі бою". Зокрема, хизувався нібито захопленими територіями України та обіцяв окупувати ще більше.
"Тепер він (мова про Трампа - ред.) більше довіряє мені. Тому що інформація, якою володіє моя розвідка та якою ми ділимося з нашими партнерами, інша. Так-от, у вересні ми деокупували 360 кілометрів, і ми контролюємо ще певну кількість російських військових, які потрапили в оточення", - розповів Зеленський.
Сьогодні, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського та Трампа. Лідери держав спочатку коротко поспілкувалися з пресою, а потім - перейшли до розмови за закритими дверима. Першими подробицями зустрічі РБК-Україна ділилося у матеріалі за посиланням.
Зокрема, перед переговорами Зеленський розповів Трампу, що Україна деокупувала 360 квадратних кілометрів території та взяла у полон багато російських солдатів.
Після зустрічі у своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території. За його словами, це можливо за підтримки Європи. Трамп також пообіцяв продавати НАТО зброю для України.