Зеленский: теперь Трамп доверяет больше мне, а не Путину

"Вы знаете, у него (Трампа - ред.) есть отношения с Путиным. До того как состоялся мой диалог с ним, у него были эти отношения. Я не знаю, на чем эти отношения основаны, но он доверял им", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, Путин делился с Трампом информацией, которая "была далека от правды на поле боя". В частности, хвастался якобы захваченными территориями Украины и обещал оккупировать еще больше.

"Теперь он (речь о Трампе - ред.) больше доверяет мне. Потому что информация, которой владеет моя разведка, и которой мы делимся с нашими партнерами, иная. Так вот, в сентябре мы деоккупировали 360 километров, и мы контролируем еще определенное количество российских военных, которые попали в окружение", - рассказал Зеленский.