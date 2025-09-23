Зеленский: теперь Трамп доверяет больше мне, а не Путину

Президент США Дональд Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции после встречи с президентом США.
"Вы знаете, у него (Трампа - ред.) есть отношения с Путиным. До того как состоялся мой диалог с ним, у него были эти отношения. Я не знаю, на чем эти отношения основаны, но он доверял им", - сказал Зеленский.
По словам украинского президента, Путин делился с Трампом информацией, которая "была далека от правды на поле боя". В частности, хвастался якобы захваченными территориями Украины и обещал оккупировать еще больше.
"Теперь он (речь о Трампе - ред.) больше доверяет мне. Потому что информация, которой владеет моя разведка, и которой мы делимся с нашими партнерами, иная. Так вот, в сентябре мы деоккупировали 360 километров, и мы контролируем еще определенное количество российских военных, которые попали в окружение", - рассказал Зеленский.
Сегодня, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и Трампа. Лидеры государств сначала коротко пообщались с прессой, а затем - перешли к разговору за закрытыми дверями. Первыми подробностями встречи РБК-Украина делилось в материале по ссылке.
В частности, перед переговорами Зеленский рассказал Трампу, что Украина деоккупировала 360 квадратных километров территории и взяла в плен много российских солдат.
После встречи в своей соцсети Truth Social Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории. По его словам, это возможно при поддержке Европы. Трамп также пообещал продавать НАТО оружие для Украины.