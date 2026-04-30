Зеленський та Сибіга готують кадрові зміни в МЗС та посольствах

21:20 30.04.2026 Чт
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна визначила пріоритети дипломатичної роботи на європейському напрямку та готує кадрові рішення у Міністерстві закордонних справ і посольствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: Ізраїль жорстко відповів на звинувачення України в купівлі краденого зерна

За словами глави держави, під час наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою обговорили очікувані дипломатичні результати на наступний місяць.

Також сторони погодили вирішення окремих кадрових питань у структурі МЗС та в українському посольському корпусі, а також визначили позиції для голосувань у міжнародних організаціях.

Крім того, Україна активізує співпрацю з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій та посилює протидію "тіньовим" схемам Росії, зокрема у сфері незаконного експорту зерна, яке, за словами президента, було вкрадене на тимчасово окупованій території України

"Цими днями був гострий ізраїльський трек по такому вкраденому зерну, і наші дипломати та Офіс Генерального прокурора включились у відповідну роботу. Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту", - зазначив Зеленський.

Україна та Ізраїль посперечалися через крадене зерно

Між Україною та Ізраїлем виникла дипломатична напруга через підозри у закупівлі зерна, вивезеного з тимчасово окупованих територій. Сторони обмінялися публічними заявами на рівні зовнішньополітичних відомств.

Україна направила Ізраїлю офіційний запит про міжнародну правову допомогу щодо судна PANORMITIS, яке, за даними слідства, могло перевозити крадене зерно.

Судно PANORMITIS не здійснило розвантаження в Ізраїлі та залишило його води, що українська сторона назвала результатом дипломатичних і правових дій. Київ наголосив, що це сигнал для інших учасників ринку не брати участі у таких схемах.

Водночас Ізраїль заявив, що український запит містив недостатньо доказів і потребує уточнення. У Тель-Авіві підкреслили, що діють виключно в межах законодавства.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
