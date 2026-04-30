Зеленский и Сибига готовят кадровые изменения в МИД и посольствах

21:20 30.04.2026 Чт
Какие приоритеты определил президент на май?
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина определила приоритеты дипломатической работы на европейском направлении и готовит кадровые решения в Министерстве иностранных дел и посольствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, во время совещания с министром иностранных дел Андреем Сибигой обсудили ожидаемые дипломатические результаты на следующий месяц.

Также стороны согласовали решение отдельных кадровых вопросов в структуре МИД и в украинском посольском корпусе, а также определили позиции для голосований в международных организациях.

Кроме того, Украина активизирует сотрудничество с международными партнерами для синхронизации санкций и усиливает противодействие "теневым" схемам России, в частности в сфере незаконного экспорта зерна, которое, по словам президента, было украдено на временно оккупированной территории Украины

"На днях был острый израильский трек по такому украденному зерну, и наши дипломаты и Офис Генерального прокурора включились в соответствующую работу. Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту", - отметил Зеленский.

Украина и Израиль поспорили из-за ворованного зерна

Между Украиной и Израилем возникло дипломатическое напряжение из-за подозрений в закупке зерна, вывезенного с временно оккупированных территорий. Стороны обменялись публичными заявлениями на уровне внешнеполитических ведомств.

Украина направила Израилю официальный запрос о международной правовой помощи в отношении судна PANORMITIS, которое, по данным следствия, могло перевозить краденое зерно.

Судно PANORMITIS не осуществило разгрузку в Израиле и покинуло его воды, что украинская сторона назвала результатом дипломатических и правовых действий. Киев подчеркнул, что это сигнал для других участников рынка не участвовать в таких схемах.

В то же время Израиль заявил, что украинский запрос содержал недостаточно доказательств и требует уточнения. В Тель-Авиве подчеркнули, что действуют исключительно в рамках законодательства.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
