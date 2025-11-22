Зеленский та лідери ЄС хочуть переписати мирний план США: Вloomberg дізналося деталі

Мирний план США

Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Він складається з 28 пунктів і погоджений президентом США Дональдом Трампом.

У США визнали, що план "непростий" для України, але там вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

Зокрема, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

США закликають Україну погодитися на мирний план до 27 листопада.

Однак план одразу ж зіткнувся з жорсткою критикою як з боку України, так і з боку Європи. І навіть у Конгресі США не задоволені таким планом.

Окрім того, ймовірно, до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Водночас європейські лідери розробляють власний план щодо завершення війни в України, який повинен бути більш вигідним для Києва.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США. Він наголосив, що наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором.

Наступного тижня Зеленський обговорить мирний план з Трампом.