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Україна цього тижня обговорить продовження зернової угоди ще на один рік, - Reuters

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Середа 22 лютого 2023 12:51
Україна цього тижня обговорить продовження зернової угоди ще на один рік, - Reuters Фото: Україна цього тижня обговорить продовження зернової угоди ще на один рік (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цього тижня Україна ініціює з Туреччиною та ООН питання щодо продовження зернової угоди щонайменше на один рік, включивши до неї порти Миколаєва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наразі ініціатива дозволяла експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді й закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про її продовження.

"Цього тижня ми надішлемо офіційну пропозицію про необхідність працювати над продовженням угоди. Ми будемо просити продовжити його не на 120 днів, а принаймні на рік, тому що український і світовий сільськогосподарський ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги в довгостроковій перспективі", - заявив заступник міністра з питань відновлення України Юрій Васьков.

Водночас Україна наполягатиме на збільшенні кількості інспекційних груп, аби ліквідувати скупчення суден, які очікують на перевірку.

Васьков додав, що порти Миколаєва, на які припадало 35% українського експорту продовольства до вторгнення Росії, також готові приєднатися до ініціативи і їм знадобиться лише два тижні, аби почати роботу, а окупація Кінбурнської коси не є перешкодою для цього.

"Якщо порти будуть включені в ініціативу, з'явиться зобов'язання не нападати на судна, що перевозять сільськогосподарську продукцію, що може спрацювати навіть у нинішній ситуації", - сказав Васьков.

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