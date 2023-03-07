Генсек ООН завтра відвідає Київ: обговорить з Зеленським зернову угоду

Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш має завтра, 8 березні, прибути з візитом до Києва. Він також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерріш має у вівторок прибути до Польщі, звідки продовжить свій шлях до Києва.

Повідомляється, що генсек ООН перебуватиме з візитом у Києві 7-8 березня.

У середу Гутерріш має зустрітися з Зеленським, щоб, зокрема, обговорити продовження угоди про експорт українських зернових.

Зазначимо, що це буде вже третій візит генсека ООН в Україну з початку повномасштабної агресії Росії.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що Україна почала переговори щодо продовження зернової ініціативи. При цьому з Росією спілкуються партнери.

Зазначимо, що т ермін дії угоди закінчується 18 березня 2023 року. Очікується, що Україна попросити сторони про продовження ініціативи ще як мінімум на один рік.

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