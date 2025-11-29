Зеленський та Буданов визначили акценти, які важливі в процесі переговорів зі США

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Визначили деякі акценти, які важливі в процесі переговорів зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин", - додав президент.

За словами Зеленського, Буданов доповів щодо безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив.

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

23 листопада у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.

Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів.

Українська делегація за підсумками зустрічі повідомила про "спільне розуміння щодо ключових умов угоди".

Сьогодні стало відомо, що українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану.

Очікується, що делегація, до якої входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.

Раніше на переговори до США мав їхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію.

Однак вчора зранку НАБУ провело у нього обшуки у справі "Мідас" щодо корупційного скандалу в енергетиці. А вже ввечері Єрмак подав у відставку, яку прийняв президент Володимир Зеленський.

Сьогодні Зеленський затвердив склад делегації, яка братиме участь у мирних переговорах з США, а також із представниками РФ. Главою української делегації він призначив Умєрова.