Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Україна вимагає від Угорщини надати інформацію про стан здоров'я полонених, яких Росія передала Будапешту, та дати змогу уповноваженим представникам відвідати українських громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Передача росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права. Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію", - йдеться в повідомленні.
У Коордштабі зазначили, що мета цієї провокації - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи.
Водночас наголошується, що підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.
Україна закликає усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою.
"Водночас вимагаємо надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших захисників", - наголосили у Коордштабі.
Там також нагадали, що у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з росії 11 українських громадян.
Росія передала Угорщині українських полонених
Нагадаємо, вчора, 4 березня, російський диктатор Володимир Путін пообіцяв угорському міністру закордонних справ Петеру Сійярто звільнити двох українців, які перебувають у російському полоні. Йдеться про українців, які одночасно мають громадянство і України, і Угорщини.
За словами Путіна, питання звільнення цих полонених він обговорював у вівторок, 3 березня, під час розмови з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
У МЗС України заявили, що Москва та Будапешт роблять військовополонених частиною "політичного піару" перед виборами в Угорщині.
Зокрема, в міністерстві зазначили, що бачили заяву про нібито передачу Росією декількох військовополонених Угорщині, проте Україні жодної інформації про це надано не було.
Тому до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули.