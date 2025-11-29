ua en ru
Зеленский и Буданов определили акценты, которые важны в процессе переговоров с США

Суббота 29 ноября 2025 13:55
Зеленский и Буданов определили акценты, которые важны в процессе переговоров с США Фото: президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ГУР Кирилл Буданов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым. Определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, Буданов доложил о ситуации с безопасностью, о политической ситуации вокруг Украины и об имеющихся сейчас перспективах.

"Определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров", - добавил президент.

Переговоры по мирному плану

Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Украинская делегация по итогам встречи сообщила о "общем понимании по ключевым условиям соглашения".

Сегодня стало известно, что украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.

Ожидается, что делегация, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Ранее на переговоры в США должен был ехать руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую делегацию.

Однако вчера утром НАБУ провело у него обыски по делу "Мидас" относительно коррупционного скандала в энергетике. А уже вечером Ермак подал в отставку, которую принял президент Владимир Зеленский.

Сегодня Зеленский утвердил состав делегации, которая будет участвовать в мирных переговорах с США, а также с представителями РФ. Главой украинской делегации он назначил Умерова.

