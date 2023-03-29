Зеленський сумнівається у близькості угоди щодо захисту ЗАЕС: я цього не відчуваю

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що угода щодо захисту Запорізької АЕС може бути "близькою". Однак в Україні не бачать таких ознак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press.

Як цитує видання главу держави, він виступає проти будь-якого плану, який би узаконив контроль Росії над Запорізькою АЕС.

Також Зеленський менш оптимістично налаштований щодо наближення угоди про яку говорив гендиректор МАГАТЕ.

"Сьогодні я цього (наближення угоди щодо захисту ЗАЕС - ред.) не відчуваю", - сказав президент.

Передісторія

Нагадаємо, що 27 березня президент Володимир Зеленський зустрівся у Запоріжжі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Після чого глава МАГАТЕ сказав, що планує відвідати Росію.

Зазначимо, раніше Гроссі закликав створити захисну зону навколо станції, але поки що за його словами "у переговорах нема жодного прогресу".

Водночас гендиректор МАГАТЕ висловив сподівання досягнути угоди щодо захисту окупованої Росією Запорізької АЕС, яка нібито вже "може бути близькою".

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