Глава МАГАТЕ разом з Зеленським оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Twitter .

"Дніпровська ГЕС є невід’ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені останні пошкодження дамби", - написав він.

Гроссі також заявив про повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС. У ході поїздки глава МАГАТЕ хоче оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті та окреслити нагальну необхідність його захисту під час війни.

Також додамо, що МАГАТЕ більше не розглядає можливість створення демілітаризованої зони на Запорізькій АЕС.

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