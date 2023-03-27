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Глава МАГАТЕ разом з Зеленським оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС

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Запоріжжя, Понеділок 27 березня 2023 16:27
Глава МАГАТЕ разом з Зеленським оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Twitter.

"Дніпровська ГЕС є невід’ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені останні пошкодження дамби", - написав він.

Гроссі також заявив про повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС. У ході поїздки глава МАГАТЕ хоче оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті та окреслити нагальну необхідність його захисту під час війни.

Також додамо, що МАГАТЕ більше не розглядає можливість створення демілітаризованої зони на Запорізькій АЕС.

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МАГАТЭ Запоріжжя Запорізька АЕС Володимир Зеленський
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