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МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС: у чому причина

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 04:41
МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС: у чому причина Фото: МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.

"Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі, наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - за одну милю (біля 1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант", - заявив Гроссі.

За його словами, йдеться про припинення бойових дій навколо атомної електростанції.

Раніше ми повідомляли, МАГАТЕ повідомило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україні та союзникам потрібно розробити нові механізми звільнення Запорізької АЕС від окупації.

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