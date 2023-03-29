Зеленский сомневается в близости соглашения по защите ЗАЭС: я этого не чувствую

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что соглашение по защите Запорожской АЭС может быть "близким". Однако в Украине не видят таких признаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Associated Press.

Как цитирует издание главу государства, он выступает против любого плана, узаконившего контроль России над Запорожской АЭС.

Также Зеленский менее оптимистично настроен по приближению соглашения о котором говорил гендиректор МАГАТЭ.

"Сегодня я этого (приближение соглашения по защите ЗАЭС - ред.) не чувствую", - сказал президент.

Предыстория

Напомним, что 27 марта президент Владимир Зеленский встретился в Запорожье с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

После чего глава МАГАТЭ сказал, что планирует посетить Россию.

Напомним, ранее Гросси призвал создать защитную зону вокруг станции, но пока по его словам "в переговорах нет никакого прогресса".

В то же время гендиректор МАГАТЭ выразил надежду достичь соглашения по защите оккупированной Россией Запорожской АЭС, которая якобы уже "может быть близкой".

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