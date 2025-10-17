Зеленський у США зустрівся з виробником Patriot: подробиці

За словами Зеленського, під час зустрічі він поінформував партнерів про ситуацію на фронті та про посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Сторони обговорили виробничі можливості компанії, потенційні напрями співпраці для зміцнення системи протиповітряної оборони України та нарощення її далекобійних спроможностей.

Президент також зауважив, що існують конкретні рішення, які можуть посилити захист українських громадян, і Україна працює на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію.

"Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну", - наголосив Зеленський.