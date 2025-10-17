Зеленський у США зустрівся з виробником Patriot: подробиці

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з представниками американської оборонної компанії Raytheon, яка виробляє зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Telegram.
За словами Зеленського, під час зустрічі він поінформував партнерів про ситуацію на фронті та про посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі.
Сторони обговорили виробничі можливості компанії, потенційні напрями співпраці для зміцнення системи протиповітряної оборони України та нарощення її далекобійних спроможностей.
Президент також зауважив, що існують конкретні рішення, які можуть посилити захист українських громадян, і Україна працює на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію.
"Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну", - наголосив Зеленський.
Це американська зенітно-ракетна система протиповітряної оборони середньої та великої дальності, розроблена компанією Raytheon.
Вона призначена для перехоплення і знищення літаків, крилатих і балістичних ракет на великих відстанях.
Система використовує сучасні радари та високоточні ракети, здатні вражати цілі на висоті до кількох десятків кілометрів. Patriot вважається однією з найефективніших систем ППО у світі й активно використовується арміями США та союзників по НАТО.
Нагадаємо, вчора ввечері літак з президентом України на борту приземлився у США. Володимир Зеленський має заплановану зустріч з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбудеться сьогодні 17 жовтня.
Під час перемовин з очільником Білого дому сторони розглянуть можливі методи завершення війни.
Також відомо, що під час візиту до Вашингтона Зеленський проведе закриті зустрічі з оборонними та енергетичними корпораціями США, і виступить у Конгресі.
Українська делегація прибула до Вашингтона на початку тижня і вже зустрілася зі спецпосланником президента США по Україні Кітом Келлогом.