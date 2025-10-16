ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Стала відома закрита програма візиту Зеленського до Вашингтона: які зустрічі заплановано

Четвер 16 жовтня 2025 06:50
UA EN RU
Стала відома закрита програма візиту Зеленського до Вашингтона: які зустрічі заплановано Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Під час візиту до Вашингтона Володимир Зеленський проведе закриті зустрічі з оборонними та енергетичними корпораціями США, а також виступить у Конгресі перед очікуваними переговорами з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзив Суспільного.

Президент України Володимир Зеленський розпочинає свій робочий візит до Вашингтона з низки закритих зустрічей, які можуть визначити подальшу траєкторію оборонної та енергетичної співпраці між Києвом і США.

За інформацією джерел, знайомих із підготовкою поїздки, програма візиту вибудувана таким чином, щоб максимально використати час перед ключовими перемовинами із президентом США Дональдом Трампом.

Зустрічі з оборонними гігантами США

У графіку заплановані окремі переговори з великими американськими оборонними компаніями, які можуть увійти до потенційної угоди Mega Deal -пакету контрактів на постачання систем ППО, високоточної артилерії та ракет ATACMS. Українська делегація, до якої входять представники Офісу президента, Міноборони та МЗС, має презентувати запит щодо розширення військово-технічної співпраці.

Енергетичний блок переговорів

Окрема частина візиту присвячена відновленню енергетичної інфраструктури України. Зеленський планує зустрічі з керівництвом енергетичних корпорацій, які можуть долучитися до проектів з модернізації української енергомережі та захисту критичної інфраструктури від російських ударів напередодні зими.

Виступ у Конгресі та політичні консультації

До зустрічі з Трампом заплановані переговори у Конгресі США, де українська сторона матиме можливість представити позицію щодо подальшої військової допомоги та заморожених оборонних контрактів. Очікується, що Зеленський зустрінеться з ключовими законодавцями, які впливають на формування політики США щодо України.

Підготовка до переговорів із Трампом

За даними джерел, зустріч Зеленського і Трампа стане кульмінацією візиту. Київ розглядає її як шанс зафіксувати політичні гарантії підтримки та прискорити підписання оборонних угод, які, за словами української сторони, можуть скоротити терміни війни.

Очікується також короткий формат спілкування із журналістами - однак офіційний медіабрифінг двох президентів поки не підтверджено.

Візит української делегації до США

Нагадаємо, що зараз в США вже працює розширена українська урядова делегація, яка готує ґрунт для зустрічі президентів 17 жовтня та веде переговори щодо кількох ключових напрямків співпраці.

Зокрема, у Вашингтоні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити зміцнення партнерства та забезпечення довгострокового миру.

